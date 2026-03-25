addio a primo gattei aveva 100 anni

Un uomo di 100 anni è deceduto ieri alla residenza sanitaria Castello di.... Aveva recentemente festeggiato il secolo di vita. La sua morte è stata comunicata dai responsabili della struttura. La famiglia e i conoscenti hanno espresso cordoglio per la perdita. La sua presenza era conosciuta nella comunità locale. Le circostanze del decesso non sono state rese note.

Aveva da poco festeggiato il secolo di vita, si è spento ieri, alla residenza sanitaria Castello di Longiano, Primo Gattei, detto Pavlet, che con la moglie Agostina Piscaglia (scomparsa il 30 dicembre scorso) erano entrambi residenti a Borghi dove lui era nato il 9 gennaio 1926 e da novembre 2024 erano alla casa di riposo longianese. Primo Gattei lascia il figlio Luciano e sua moglie Pierangela con le figlie Marika e Cristina e i pronipoti Gioia, Ilaria e Martina, i nipoti Gloria con Andrea e Gianluca con Greta figli di Antonio, l’altro figlio di Primo scomparso il 28 ottobre 2007 a soli 48 anni, i pronipoti Matilde, Riccardo e Santiago e la nuora Bruna. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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