Addio a Carola Frediani una divulgatrice in un mondo di nerd

Da ilfattoquotidiano.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Carola Frediani è deceduta a 51 anni. Giornalista e divulgatrice specializzata in tecnologia digitale e sicurezza informatica, era riconosciuta come una delle figure più esperte in Italia nel settore. La sua morte è stata annunciata senza ulteriori dettagli. Frediani aveva dedicato la sua carriera alla diffusione di conoscenze tecniche e alla sensibilizzazione sui temi della sicurezza online. La sua scomparsa rappresenta una perdita nel mondo della comunicazione tecnologica.

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È morta a soli 51 anni Carola Frediani, giornalista e divulgatrice informatica, una tra i maggiori esperti di tecnologia digitale e sicurezza informatica in Italia. Le sue condizioni di salute si erano aggravate rapidamente per un male incurabile. Lascia il marito Luca, e il figlio Leone. Oggi, 3 Giugno 2026, è venuta a mancare all’affetto della sua famiglia e dei suoi amici Carola Frediani.Carola è stata anima e linfa di Guerre di Rete e lascia un vuoto incolmabile in tutti coloro che l’hanno conosciuta in questi anni. Laureata in Letteratura all’Università di Genova, aveva iniziato la sua carriera come giornalista sui temi del digitale e della tecnologia nell’agenzia giornalistica e multimediale Totem guidata da Franco Carlini, che tra i primi in Italia ha scritto dell’impatto della Rete sulla società. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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