Addio ad Antonio Mutasci | scompare la voce del giornalismo lucano

La comunità dei giornalisti lucani si è stretta intorno alla notizia della scomparsa di Antonio Mutasci, che aveva 42 anni. Mutasci, riconosciuto come una voce importante nel panorama dell'informazione locale, è deceduto a Matera. La sua morte ha suscitato cordoglio tra colleghi e cittadini, che ricordano il suo lavoro e il ruolo svolto nel giornalismo della regione.

La comunità dei comunicatori della Basilicata piange la scomparsa di Antonio Mutasci, figura centrale del giornalismo locale, morto all’età di 42 anni a Matera. Il professionista ricopriva ruoli di rilievo istituzionale, servendo come vicepresidente dell’Ussi Basilicata, membro del consiglio direttivo dell’Associazione della Stampa di Basilicata e consigliere nazionale della Fnsi, distinguendosi in particolare per la sua attività nel racconto sportivo della Città dei Sassi. Un percorso tracciato dalla passione e dal legame con il territorio. L’approccio al mestiere di cronista non era per lui una semplice occupazione, ma una vocazione coltivata fin dai primi anni di vita.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Addio ad Antonio Mutasci: scompare la voce del giornalismo lucano Notizie correlate Lutto nel giornalismo, morto Antonio Mutasci: una vita raccontando lo sportLutto nel mondo del giornalismo per la scomparsa improvvisa di Antonio Mutasci, collega che avrebbe compiuto 43 anni il prossimo 18 ottobre. Scompare Giovanna Casadio, voce autorevole del giornalismo politico: un vuoto nel panorama italiano.La Penna Silenziosa: Addio a Giovanna Casadio, Voce Autorevole del Giornalismo Politico Si è spenta improvvisamente, all’età di 58 anni, la... Tutti gli aggiornamenti Si parla di: Matera, addio al giornalista sportivo Antonio Mutasci. Antonio Mutasci, addio a 42 anni: il giornalismo lucano perde un collega stimato e appassionatoMATERA - L’Associazione della Stampa di Basilicata e l’USSI Basilicata esprimono profondo cordoglio per la scomparsa improvvisa di Antonio Mutasci, avvenuta ... ivl24.it Matera, addio al giornalista sportivo Antonio MutasciÈ morto nella notte a Matera il giornalista sportivo Antonio Mutasci, aveva quasi 43 anni. Funerali il 22 aprile ... trmtv.it