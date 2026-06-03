ad altopascio nasce il circolo francigena

A Altopascio è stato costituito il circolo culturale “Francigena”. Tra gli obiettivi dichiarati, ci sono la promozione della cultura locale e la valorizzazione del patrimonio storico. Il circolo si propone di organizzare eventi e iniziative per coinvolgere la comunità e favorire la conoscenza delle tradizioni del territorio. La sede del nuovo circolo si trova nel centro della città. La costituzione ufficiale è stata comunicata nelle ultime settimane.

Nasce ad Altopascio il " Nuovo circolo culturale Francigena ". Fra i suoi scopi, diffondere la conoscenza della cultura in generale, a cominciare dalle tradizioni storiche e territoriali altopascesi e non solo, proponendosi come luogo di incontro e di aggregazione, attraverso l’ideale dell’ educazione permanente. Varie le attività previste per il prossimo futuro: conferenze, dibattiti, convegni, confronti. Tutto ciò riporta alla mente l’iniziativa sorta nell’anno Duemila, dedicata ai pellegrinaggi, presieduta da Renzo Malanca. La coincidenza con l’assemblea europea delle Vie Francigene che, con l’impegno dell’amministrazione comunale, quest’anno Altopascio ha avuto l’onore di ospitare, non è casuale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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