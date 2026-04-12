Sabato 11 aprile, nella frazione di Marginone ad Altopascio, è stato inaugurato InSUPERabili – Dolci senza limiti, un nuovo laboratorio di produzione dolciaria. La struttura si propone di creare opportunità di lavoro per persone con diverse abilità, integrandole nel settore della pasticceria. L’apertura segna l’inizio di un progetto che mira a favorire l’inclusione attraverso l’attività produttiva.

Sabato 11 aprile, nella frazione di Marginone ad Altopascio, è stata inaugurata InSUPERabili – Dolci senza limiti, una nuova realtà produttiva che trasforma la pasticceria in un volano di inserimento lavorativo per persone con diverse abilità. Il progetto, ospitato nei locali del Circolo Fo.Ri.Ma. in via Generale La Marmora, segna il passaggio decisivo da un’esperienza di agricoltura sociale avviata nel 2023 a una cooperativa sociale strutturata, capace di produrre dolci artigianali professionali. Dall’agricoltura alla produzione dolciaria: l’evoluzione di un modello sociale. Il percorso che ha portato alla nascita di questo biscottificio non è improvvisato, ma rappresenta la maturazione di un impegno iniziato tre anni fa.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Dolci senza limiti: nasce ad Altopascio il biscottificio inclusivo

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