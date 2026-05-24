Parte da Altopascio l’impegno per una via Francigena sempre più sinergica

Notizia in breve

A Altopascio si è svolta una riunione che ha coinvolto oltre 130 partecipanti provenienti da 11 territori diversi, dalla Gran Bretagna al Sud Italia. L'incontro ha avuto come obiettivo la promozione di una collaborazione più stretta lungo la via Francigena. Sono stati discussi progetti e iniziative per migliorare il percorso, con un focus sulla valorizzazione delle tappe e sull'integrazione tra le diverse realtà coinvolte. La riunione si è tenuta in modo partecipato e aperto a vari attori locali e regionali.