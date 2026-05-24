Parte da Altopascio l’impegno per una via Francigena sempre più sinergica
A Altopascio si è svolta una riunione che ha coinvolto oltre 130 partecipanti provenienti da 11 territori diversi, dalla Gran Bretagna al Sud Italia. L'incontro ha avuto come obiettivo la promozione di una collaborazione più stretta lungo la via Francigena. Sono stati discussi progetti e iniziative per migliorare il percorso, con un focus sulla valorizzazione delle tappe e sull'integrazione tra le diverse realtà coinvolte. La riunione si è tenuta in modo partecipato e aperto a vari attori locali e regionali.
Oltre 130 persone presenti, 11 territori rappresentati dall’Inghilterra al Sud-Italia, passando per la Francia, la Svizzera e la Spagna: questi i numeri dell’intensa giornata che ha ripercorso i 25 anni dell’ Associazione europea Vie Francigene, permettendo ad Altopascio di ospitare la prima volta l’assemblea generale annuale dell’Associazione, con l’obiettivo di lanciare un ponte verso il futuro, fatto di impegno, solidarietà e sinergia tra i diversi enti. Al teatro cinema Giacomo Puccini, il convegno internazionale ha chiamato a raccolta gli amministratori locali, i rappresentanti istituzionali, le associazioni e gli operatori culturali europei e italiani operanti sui territori attraversati dalla Via Francigena. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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