Ad Affari Tuoi Denise non segue la sorella e accetta 50mila euro del Dottore De Martino | Ha l'intuito al contrario

Durante la puntata di Affari Tuoi del 2 giugno, Denise dal Lazio ha deciso di non seguire la sorella e ha accettato un'offerta di 50.000 euro proposta da un concorrente chiamato il Dottore. La sua scelta ha suscitato commenti da parte di un opinionista, che ha affermato che Denise ha un'intuizione contraria rispetto a quella della sorella.

Denise dal Lazio è stata la protagonista della puntata del 2 giugno di Affari Tuoi. Dopo un cambio pacco e un finale con soldi sicuri, la concorrente ha scelto di accettare l'offerta di 50mila euro del Dottore seguendo "l'intuito al contrario" (come l'ha soprannominato Stefano De Martino) della sorella. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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