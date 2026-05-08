Emanuela incinta ad Affari tuoi ha 200mila euro ma accetta l'offerta del Dottore | Ho delle responsabilità

Nella puntata di questa sera di Affari tuoi, trasmessa venerdì 8 maggio, è apparsa una concorrente proveniente dal Piemonte, che si trovava al settimo mese di gravidanza. La donna aveva in palio una somma di 200mila euro e ha deciso di accettare l’offerta di uno dei personaggi in studio, spiegando di avere delle responsabilità. La sua scelta ha attirato l’attenzione dei presenti in studio.

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