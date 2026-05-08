Emanuela incinta ad Affari tuoi ha 200mila euro ma accetta l'offerta del Dottore | Ho delle responsabilità
Nella puntata di questa sera di Affari tuoi, trasmessa venerdì 8 maggio, è apparsa una concorrente proveniente dal Piemonte, che si trovava al settimo mese di gravidanza. La donna aveva in palio una somma di 200mila euro e ha deciso di accettare l’offerta di uno dei personaggi in studio, spiegando di avere delle responsabilità. La sua scelta ha attirato l’attenzione dei presenti in studio.
La puntata di Affari tuoi di stasera, venerdì 8 maggio. Ha giocato Emanuela dal Piemonte, la concorrente è al settimo mese di gravidanza. Ha preferito accettare l'offerta del Dottore: "Sarà un bel regalo per mio figlio". Peccato che nel suo pacco ci fossero 200mila euro.🔗 Leggi su Fanpage.it
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