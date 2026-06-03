Un uomo di 50 anni è stato arrestato a Aci Catena per stalking. I Carabinieri hanno fermato l’uomo in flagranza di reato dopo averlo sorpreso seguire l’ex compagna fino alla caserma, senza che si accorgesse di essere monitorato. L’indagine ha accertato anni di comportamenti vessatori e di controllo nei confronti della donna, anche dopo la fine della relazione.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Anni di controllo e comportamenti vessatori. I Carabinieri della Stazione di Aci Catena hanno arrestato in flagranza un uomo di 50 anni originario di Bronte, gravemente indiziato di atti persecutori nei confronti dell’ex compagna, una donna della sua stessa età. Resta fermo il principio di presunzione di innocenza fino a eventuale sentenza definitiva. La relazione tra i due era iniziata nei primi mesi del 2024, ma con il passare del tempo il rapporto sarebbe stato caratterizzato da un atteggiamento sempre più possessivo e controllante da parte dell’uomo. La donna avrebbe inizialmente tollerato tali comportamenti, evitando conflitti, fino a quando la situazione non sarebbe diventata insostenibile. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Aci Catena, segue l’ex compagna fino alla caserma senza accorgersene: 50enne arrestato per stalking

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

The Light Gate - A Paranormal/UFO Discussion with Michelle Desrochers

Notizie e thread social correlati

Massimo Bagnato arrestato a Roma: l'attore è accusato di stalking alla ex compagnaUn noto attore e comico, conosciuto per le sue partecipazioni in alcune trasmissioni televisive, è stato arrestato a Roma.

Massimo Bagnato arrestato per stalking alla ex compagna dai carabinieri, ammanettato sotto casa della donnaIl comico è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di aver perseguitato la sua ex compagna.

Trovati pezzi di corpi nella spazzatura in discarica: l’inchiesta sul cimitero di Aci CatenaNel cimitero di Aci Catena rinvenuti sacchi con resti umani (teschi, ossa, mani, capelli, vestiti e scarpe) smaltiti come rifiuti. Indagati sindaco e funzionari. Le ipotesi di reato della procura di ... fanpage.it

Catania, rifiuti e degrado nel cimitero di Aci Catena: sequestrate aree per rischio igienico e ambientaleCumuli di rifiuti speciali, resti di bare e corredi funebri accatastati sulla nuda terra, un ossario con decine di teschi non identificabili e un’area abusivamente occupata da venditori di fiori: è ... ilfattoquotidiano.it