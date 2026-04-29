Il comico è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di aver perseguitato la sua ex compagna. L’arresto è avvenuto davanti alla casa della donna, dove l’uomo è stato ammanettato. L’operazione si è svolta nel corso di una perquisizione, dopo alcune denunce presentate dalla vittima. La vicenda è sotto inchiesta e le autorità stanno raccogliendo ulteriori elementi.

Il comico Massimo Bagnato è stato arrestato per stalking ai danni della sua ex compagna. Lo riporta Il Messaggero. Il noto comico, che un mese fa si è esibito sul palco del Teatro Olimpico in Roma, è apparso nella mattinata di martedì 28 aprile al tribunale di piazzale Clodio, scortato dai carabinieri che lo avevano fermato in zona Balduina. A chiamare le forze dell’ordine era stata proprio quest’ultima, che ha segnalato di aver incontrato Bagnato, che voleva insistentemente parlare con lei. Arrivati sul posto, l’imputato avrebbe dato in escandescenze ed è stato portato in stazione, dove ha trascorso la notte. Nella mattinata di martedì, nel processo per direttissima con l’accusa di stalking, è stato convalidato il fermo di Massimo Bagnato, per il quale è stato disposto un divieto di avvicinamento nei confronti della donna.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Massimo Bagnato arrestato per stalking alla ex compagna dai carabinieri, ammanettato sotto casa della donna

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