Acea l' assemblea approva il bilancio 2025

Da iltempo.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

L'assemblea degli azionisti di ACEA SpA ha approvato il bilancio di esercizio 2025. La riunione si è svolta in prima convocazione, con la partecipazione degli azionisti presenti. Durante l'incontro sono stati discussi i risultati finanziari dell'anno, senza ulteriori dettagli sui dati specifici. La decisione di approvare il bilancio è stata presa in conformità alle procedure previste dallo statuto societario.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Si è riunita l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di ACEA SpA, in prima convocazione, che ha: approvato il Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2025, corredato dalla relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione comprensiva della Rendicontazione di Sostenibilità e dalle relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione legale. L'Assemblea ha, inoltre, preso atto del Bilancio consolidato che evidenzia un utile netto di 481 milioni di Euro e un EBITDA pro-forma pari a circa 1,4 miliardi di Euro;  deliberato la destinazione dell'utile di esercizio 2025;  approvato la prima sezione e deliberato in senso favorevole sulla seconda sezione della Relazione sulla politica in materia di Remunerazione e sui compensi corrisposti;  nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione;  nominato Alessandro Rivera Presidente. 🔗 Leggi su Iltempo.it

acea l assemblea approva il bilancio 2025
© Iltempo.it - Acea, l'assemblea approva il bilancio 2025
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: L’Assemblea di Monnalisa approva il bilancio 2025

Cassa Ravenna, assemblea approva il bilancio 2025 e distribuzione dividendiL'assemblea dei soci della Cassa di Ravenna Spa ha approvato i risultati economici relativi al 2025 e la distribuzione dei dividendi.

Temi più discussi: Acea, approvato il bilancio 2025 e il Cda guidato da Alessandro Rivera; Asm Terni, bilancio record: utili per 5,8 milioni e dividendi ai soci per la prima volta. Sempre più punto di riferimento del territorio; Asm Terni, approvato bilancio d'esercizio: tre milioni di utili distribuiti ai soci per la prima volta -; Terni, approvato il bilancio di Asm: nel 2025 utili per 5,8 milioni.

acea l assemblea approvaAcea, l'assemblea approva il bilancio 2025Delibera il pagamento di un dividendo di euro 1,20 per azione. Nomina il nuovo consiglio di amministrazione. Nomina Alessandro Rivera presidente ... ilgiornale.it

acea l assemblea approvaAcea, assemblea approva il bilancio 2025 e dividendo di 1,2 euro, nominato nuovo CdAL'Assemblea degli Azionisti di ACEA ha approvato il Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2025 e deliberato un dividendo di 1,2 euro (di cui 0,25 ... teleborsa.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web