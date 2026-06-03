Acea l' assemblea approva il bilancio 2025

L'assemblea degli azionisti di ACEA SpA ha approvato il bilancio di esercizio 2025. La riunione si è svolta in prima convocazione, con la partecipazione degli azionisti presenti. Durante l'incontro sono stati discussi i risultati finanziari dell'anno, senza ulteriori dettagli sui dati specifici. La decisione di approvare il bilancio è stata presa in conformità alle procedure previste dallo statuto societario.

Si è riunita l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di ACEA SpA, in prima convocazione, che ha: approvato il Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2025, corredato dalla relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione comprensiva della Rendicontazione di Sostenibilità e dalle relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione legale. L'Assemblea ha, inoltre, preso atto del Bilancio consolidato che evidenzia un utile netto di 481 milioni di Euro e un EBITDA pro-forma pari a circa 1,4 miliardi di Euro; deliberato la destinazione dell'utile di esercizio 2025; approvato la prima sezione e deliberato in senso favorevole sulla seconda sezione della Relazione sulla politica in materia di Remunerazione e sui compensi corrisposti; nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione; nominato Alessandro Rivera Presidente. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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