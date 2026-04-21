L’Assemblea di Monnalisa approva il bilancio 2025

L’assemblea di Monnalisa S.p.A. ha approvato il bilancio per l’esercizio 2025. L’evento si è svolto oggi ad Arezzo, con la partecipazione dei soci e dei componenti del consiglio di amministrazione. Durante l’incontro sono stati discussi i risultati economici dell’anno passato e le relazioni sulla gestione aziendale. La decisione di approvare il bilancio è stata presa a maggioranza, senza ulteriori interventi.

Arezzo, 21 aprile 2026 – L’Assemblea di Monnalisa S.p.A., holding operativa del Gruppo Monnalisa, leader nel settore childrenswear di alta gamma, quotata sul mercato Euronext Growth Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana, si è riunita in data odierna in prima convocazione, in sede ordinaria per l’ Approvazione del Bilancio 2025. In particolare, l’Assemblea ha approvato il bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2025 nei termini proposti dal Consiglio di Amministrazione, già resi pubblici in data 16 marzo 2026, ivi inclusa la copertura della perdita di esercizio, pari a complessivi euro 3.991.732, mediante utilizzo degli utili degli esercizi precedenti portati a nuovo.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - L’Assemblea di Monnalisa approva il bilancio 2025 Notizie correlate Cassa Ravenna, assemblea approva il bilancio 2025 e distribuzione dividendiVia libera dall'assemblea dei soci, ai risultati 2025 e ai dividendi della Cassa di Ravenna Spa, (capogruppo del gruppo omonimo che comprende anche... Leggi anche: L’Assemblea di Monnalisa approva l’aumento di Capitale Sociale Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Con la Design Week Milano diventa la capitale mondiale di casa e arredo; Agenda del 20 aprile 2026; Monnalisa oltre il kidswear, la piattaforma per scalare i mercati globali; Monnalisa, CFO SIM alza la raccomandazione a Buy. L’Assemblea di Monnalisa approva l’aumento di Capitale SocialeArezzo, 28 marzo 2026 – Monnalisa S.p.A., leader nel settore childrenswear di alta gamma, quotata sul mercato Euronext Growth Milan informa che l’Assemblea degli Azionisti si è riunita in data odierna ... lanazione.it Monnalisa, via libera all’aumento di capitale da 1 milione di euroMonnalisa accelera la crescita. L’assemblea degli azionisti della società toscana, attiva nel childrenswear di alta gamma e quotata su Euronext growth Milan, ha approvato un aumento di capitale da 1 ... milanofinanza.it Il 21 aprile alle 19.30 torna la rassegna stampa mensile di Associazione "Diritti alla Follia" e Frasivolanti, uno spazio di lettura critica in cui presentiamo articoli di giornale riferiti a notizie recenti. Un'occasione per confrontarci, informarci e mettere insieme varie facebook