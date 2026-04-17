cassa ravenna assemblea approva il bilancio 2025 e distribuzione dividendi

L'assemblea dei soci della Cassa di Ravenna Spa ha approvato i risultati economici relativi al 2025 e la distribuzione dei dividendi. La banca, capogruppo di un gruppo che include anche Banca di Imola e Banco di Lucca e del Tirreno, ha condiviso le decisioni prese durante l'incontro. La riunione si è conclusa con l'approvazione delle delibere riguardanti il bilancio e la distribuzione degli utili ai soci.

Via libera dall'assemblea dei soci, ai risultati 2025 e ai dividendi della Cassa di Ravenna Spa, (capogruppo del gruppo omonimo che comprende anche Banca di Imola, Banco di Lucca e del Tirreno). "In questo anno 2026 così complesso - ha commentato il presidente dell'istituto di credito Antonio Patuelli - condizionato da guerre e da dazi, siamo quanto mai impegnati e consapevoli che la forte sensibilità etica e per la legalità, la sana, prudente, lungimirante gestione, la spinta a rafforzare continuamente la solidità patrimoniale e la liquidità sono le premesse indispensabili dei successi e delle prospettive della Cassa di Ravenna". La Cassa, ricorda una nota, "ha registrato il bilancio record dal 1840, con un utile lordo cresciuto a 55,4 milioni di euro (+5,53%), l'utile netto a 42,6 milioni di euro (+15,19%).🔗 Leggi su Lanazione.it

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