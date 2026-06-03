Il nuovo consiglio di amministrazione di Acea, presieduto da Alessandro Rivera, si è riunito per la prima volta. Durante la seduta, è stato confermato Fabrizio Palermo come amministratore delegato, ruolo che ricopre anche come direttore generale. La nomina di Rivera è stata approvata dall’assemblea degli azionisti. La riunione si è svolta senza ulteriori cambiamenti nelle cariche di vertice.

Il consiglio di amministrazione di Acea si è riunito per la prima volta sotto la presidenza di Alessandro Rivera, nominato dall'assemblea degli azionisti tenutasi oggi e ha confermato quale amministratore delegato Fabrizio Palermo, che già riveste la carica di direttore generale. Lo rende noto Acea con un comunicato aggiungendo che Barbara Marinali è stata nominata vice presidente. All'a.d sono stati conferiti "i poteri per la gestione ordinaria della società e del gruppo. Amministratore delegato e presidente condivideranno le attività funzionali alla definizione dell'orientamento strategico del gruppo e le valutazioni relative alle operazioni di carattere straordinario". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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© Ilgiornale.it - Acea, il nuovo Cda conferma Fabrizio Palermo amministratore delegato

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