Nuovo Cda di Pitti Immagini | presidente De Matteis Cauli amministratore delegato e Napoleone consigliere delegato

Il 22 aprile si è insediato ufficialmente il nuovo consiglio di amministrazione di Pitti Immagine, con Antonio De Matteis nominato presidente. Tra i componenti figura anche un amministratore delegato, mentre un altro membro assume il ruolo di consigliere delegato. La composizione del consiglio include quindi diverse figure di rilievo, con incarichi specifici affidati a ciascuno di loro.

Si è insediato ieri, mercoledì 22 aprile, il nuovo consiglio di amministrazione di Pitti Immagine, sotto la presidenza di Antonio De Matteis. Il consiglio, aumentato di due nomine rispetto al consiglio uscente in seguito alla delibera adottata la scorsa settimana dall’assemblea straordinaria dei.🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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