Bcp ok al nuovo Cda | Domenico Borriello presidente Mario Crosta amministratore delegato

L’assemblea della Banca di Credito Popolare di Torre del Greco ha approvato la nomina del nuovo consiglio di amministrazione. Domenico Borriello è stato scelto come presidente, mentre Mario Crosta ricoprirà il ruolo di amministratore delegato. La riorganizzazione riguarda la governance della banca, con le nomine ufficializzate durante la riunione assembleare. Le candidature sono state approvate dai soci presenti all’assemblea.

Nuova governance per Banca di Credito Popolare di Torre del Greco. L’assemblea della banca, svoltasi con la modalità del rappresentante designato, senza soci in presenza, ha approvato il bilancio 2025 ed ha poi nominato il nuovo cda sulla base della lista, unica depositata, presentata dal consiglio uscente. Il nuovo cda, in occasione dell’insediamento, ha nominato nuovo presidente Domenico Borriello mentre Roberto Raiola e Francesco Di Ruocco sono i vicepresidenti. Mario Crosta, direttore denerale della banca dal gennaio del 2024, entra in consiglio e assume, da oggi, la carica di amministratore delegato. Borriello, già consigliere della banca, in una nota ringrazia i consiglieri uscenti “per l’impegno, la dedizione e la competenza dimostrati”.🔗 Leggi su Ildenaro.it

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