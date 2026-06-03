Acea Fabrizio Palermo confermato amministratore delegato Alessandro Rivera presidente

Il consiglio di amministrazione di Acea spa si è riunito il 3 giugno 2026, sotto la presidenza di Alessandro Rivera, appena nominato dall'assemblea degli azionisti. Durante la riunione, è stato confermato Fabrizio Palermo come amministratore delegato.

Il consiglio di amministrazione di Acea spa si è riunito il 3 giugno 2026 per la prima volta sotto la presidenza di Alessandro Rivera, appena nominato dall'assemblea degli azionisti, e ha confermato Fabrizio Palermo nel ruolo di amministratore delegato. Palermo ricopre già la carica di direttore. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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