Maurizio Basile nuovo presidente della Stretto di Messina Spa confermato Ciucci amministratore delegato

Il consiglio di amministrazione della società che gestisce il collegamento tra le due sponde dello stretto ha approvato il bilancio al 31 dicembre 2025, che si è chiuso con un utile di 8,5 milioni di euro. È stato inoltre nominato nuovo presidente, mentre l’amministratore delegato rimane in carica.

È stato approvato il bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2025 della società Stretto di Messina SpA, che si chiude con un utile di 8,5 milioni di euro. L’assemblea, riunitasi ieri mercoledì 29 aprile, ha confermato Pietro Ciucci amministratore delegato e nominato nuovo presidente Maurizio Basile.🔗 Leggi su Reggiotoday.it Notizie correlate Maurizio Basile nuovo presidente della Stretto di Messina, verso la conferma di Ciucci come amministratore delegatoIl napoletano Maurizio Basile, 78 anni, è il nuovo presidente della società Stretto di Messina . Nuovo Cda di Pitti Immagini: presidente De Matteis, Cauli amministratore delegato e Napoleone consigliere delegatoSi è insediato ieri, mercoledì 22 aprile, il nuovo consiglio di amministrazione di Pitti Immagine, sotto la presidenza di Antonio De Matteis. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Società Stretto di Messina, il nuovo presidente è Maurizio Basile; Maurizio Basile nuovo presidente della Stretto di Messina spa; Maurizio Basile nuovo presidente della Stretto di Messina Spa, confermato Ciucci amministratore delegato; Ponte, Maurizio Basile alla presidenza mentre emergono nuove crepe: rilancio fragile tra dubbi tecnici e scontro politico. Ciucci confermato a.d Stretto di Messina, Basile nuovo presidenteL'assemblea ordinaria della società Stretto di Messina Spa ha approvato il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2025, chiuso con un utile di 8,5 milioni di euro. Nella stessa seduta, l'assemblea ha ... lanazione.it Società Stretto di Messina, il nuovo presidente è Maurizio BasileSi è concluso l’iter per il rinnovo del vertice della società incaricata di realizzare l’opera di collegamento tra le due sponde dello Stretto. Maurizio Basile è stato ufficialmente nominato nuovo ... tempostretto.it Maurizio Basile nominato presidente. Bilancio d’esercizio chiuso con un utile di 8,5 milioni di euro - facebook.com facebook