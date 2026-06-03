Accusato di aver tentato di occupare una casa popolare assolto consigliere leghista

Il tribunale di Roma ha assolto un consigliere leghista e suo padre dall’accusa di tentato tentativo di occupazione di una casa popolare. Il consigliere è anche vicepresidente della commissione bilancio del X Municipio. La decisione è stata presa dopo aver esaminato le prove presentate nel procedimento giudiziario. La sentenza ha stabilito che non ci sono elementi sufficienti per condannare gli imputati.

Il tribunale di Roma ha assolto Alessandro Aguzzetti, consigliere e vicepresidente della commissione bilancio del X Municipio in quota Lega, e suo padre. Entrambi erano finiti a processo con le accuse di tentata occupazione e resistenza a pubblico ufficiale.I giudici hanno pronunciato la sentenza. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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Abusivi buttati fuori dalle case popolari, Lorenzo: Ho rubato e occupato per salvare mia figlia

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