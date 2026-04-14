Accusato di aver incendiato casa per riscuotere la polizza assicurativa | assolto

Un uomo di 43 anni di Giugliano è stato recentemente assolto dopo essere stato accusato di aver appiccato un incendio alla propria casa con l’obiettivo di riscuotere l’assicurazione. L’uomo era stato condannato a un anno e sei mesi di reclusione, ma la sentenza di primo grado è stata annullata e l’imputato è stato riconosciuto non colpevole. La vicenda riguarda l’incendio avvenuto in una residenza di Giugliano in Campania, sulla via Mattia Coppola.

Un 43enne di Giugliano era stato accusato e poi condannato ad un anno e sei mesi di reclusione per, secondo l’accusa della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trieste, aver causato un incendio alla propria abitazione di Via Mattia Coppola di Giugliano in Campania, per incassare il.🔗 Leggi su Napolitoday.it Tentata estorsione ai genitori, assolto il 24enne accusato di avere incendiato il magazzinoIl giudice Micaela Raimondo ha assolto Danilo Camillo Pio Albanito, 24 anni, di Canicattì, dall’accusa di tentata estorsione ai danni dei genitori. Oro ancora in calo con la guerra, cos’è l’effetto “polizza assicurativa”Dall’inizio della guerra in Iran l’oro ha perso il 16% del proprio valore, passando dai picchi di gennaio di 5. Ti rubano l’auto Non conta quanto l’hai assicurata: ti pagano il valore reale. Attenzione! "Stai facendo secco un altro vecchio". E in un'altra: "Hai fatto due morti Bravo” avrebbe detto il 27enne nelle intercettazioni con la compagna o con altri operatori della Croce Rossa Luca Spada accusato di aver ucciso sei anziani durante trasporti in ambulan - facebook.com facebook John Elkann accusato di truffa aggravata ai danni dello Stato ed evasione fiscale fraudolenta. In causa con la propria madre. Formalizzata la richiesta di rinvio a giudizio. Fino alla fine. x.com