Hiv assolto a Napoli l’uomo accusato di aver contagiato due donne una abusata | Nessun dolo

A Napoli, un uomo accusato di aver infettato due donne, tra cui una vittima di abusi, è stato assolto in tribunale. La vicenda, che aveva attirato l’attenzione pubblica negli ultimi anni, si conclude con questa decisione, evidenziando l’assenza di prove di dolo da parte dell’imputato. La sentenza ha suscitato reazioni e discussioni nel panorama legale e sociale.

Un caso che per anni ha scosso l’opinione pubblica si chiude con un verdetto destinato a far discutere. Al centro della vicenda, accuse gravissime e una ricostruzione giudiziaria complessa, tra responsabilità penali e difficoltà nel dimostrare la consapevolezza del contagio. La decisione dei giudici segna un punto fermo sul piano processuale, ma lascia aperti interrogativi profondi sul tema della responsabilità nella diffusione di malattie infettive. L’assoluzione in Corte d’Assise. La Corte d’Assise di Napoli ha assolto Nicola Conte, 65enne di Ischia, imputato per omicidio volontario con dolo eventuale. La formula è “perché il fatto non costituisce reato”. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Hiv, assolto a Napoli l’uomo accusato di aver contagiato due donne, una abusata: “Nessun dolo” Articoli correlati Accusato di aver palpeggiato una cosplayer durante il Rimini Comix: 20enne assoltoSecondo quanto aveva raccontato la presunta vittima, un ragazzo si era avvicinato a lei da dietro e l’aveva toccata nelle parti intime: la vicenda si... Violenza sessuale a Ponza: assolto il romano accusato di aver stuprato una 16enneÈ stato assolto in giudizio abbreviato il romano accusato di aver violentato una 16enne nell'estate di due anni fa sull'isola di Ponza (Latina). Approfondimenti e contenuti su Hiv assolto a Napoli l'uomo accusato di... Argomenti discussi: Violentata da sieropositivo e morta per Aids, imputato assolto. Napoli, Hiv trasmesso a moglie e amica: assoltoNapoli— Assolto perché il fatto non costituisce reato. Si chiude così, davanti alla Corte d’Assise di Napoli, il processo a carico di Nicola Conte, 65 anni, ... cronachedellacampania.it Napoli, assolto Nicola Conte nel processo HIV: il fatto non costituisce reatoLa Corte d’Assise esclude il dolo nella trasmissione del virus: cade l’accusa di omicidio volontario, decisive le valutazioni sulla consapevolezza dello stato di salute dell’imputato ... ilgazzettinovesuviano.com