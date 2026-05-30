Il 16 giugno la scadenza per versare l’acconto Imu Il calcolo spetta al proprietario | ecco come fare

Notizia in breve

Il prossimo 16 giugno è il termine per il pagamento dell’acconto Imu. La scadenza riguarda milioni di proprietari di immobili in Italia. La responsabilità di calcolare l’importo spetta a chi possiede un immobile soggetto a questa tassa. Per determinare l’importo, bisogna considerare le aliquote applicate dal Comune e le eventuali detrazioni. Il pagamento si effettua tramite modello F24, con codici specifici. La mancata ottemperanza può comportare sanzioni e interessi di mora.