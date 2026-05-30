Il 16 giugno la scadenza per versare l’acconto Imu Il calcolo spetta al proprietario | ecco come fare

Da ilfattoquotidiano.it 30 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il prossimo 16 giugno è il termine per il pagamento dell’acconto Imu. La scadenza riguarda milioni di proprietari di immobili in Italia. La responsabilità di calcolare l’importo spetta a chi possiede un immobile soggetto a questa tassa. Per determinare l’importo, bisogna considerare le aliquote applicate dal Comune e le eventuali detrazioni. Il pagamento si effettua tramite modello F24, con codici specifici. La mancata ottemperanza può comportare sanzioni e interessi di mora.

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Il 16 giugno si avvicina e per milioni di proprietari di immobili in Italia scatta l’ora del calcolo e del versamento dell’Imu. Il meccanismo che regola l’ imposta municipale propria richiede una partecipazione attiva del cittadino: non si tratta, infatti, di una tassa che viene notificata attraverso l’invio di un bollettino precompilato a casa. A differenza della Tari, la tassa sui rifiuti, per la quale i Comuni spediscono solitamente i modelli di pagamento già pronti, per l’Imu vige il principio dell’autoliquidazione. Questo significa che il contribuente deve calcolare autonomamente quanto dovuto, individuare i codici corretti e provvedere al pagamento entro i termini stabiliti dalla legge. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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