Accoltellato durante una rissa a Torre del Greco 39enne operato in ospedale | è in prognosi riservata

Notizia in breve

Un uomo di 39 anni è stato ferito con diversi fendenti durante una rissa a Torre del Greco. Trasportato in ospedale, è stato sottoposto a intervento chirurgico e si trova in prognosi riservata. La polizia sta indagando sull’episodio, avvenuto in un'area pubblica della città. Non sono state fornite altre informazioni su eventuali sospetti o motivazioni dell'aggressione.