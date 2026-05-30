Accoltellato durante una rissa a Torre del Greco 39enne operato in ospedale | è in prognosi riservata
Un uomo di 39 anni è stato ferito con diversi fendenti durante una rissa a Torre del Greco. Trasportato in ospedale, è stato sottoposto a intervento chirurgico e si trova in prognosi riservata. La polizia sta indagando sull’episodio, avvenuto in un'area pubblica della città. Non sono state fornite altre informazioni su eventuali sospetti o motivazioni dell'aggressione.
L'uomo sarebbe rimasto coinvolto in una rissa, al culmine della quale sarebbe stato raggiunto da vari fendenti. Sulla vicenda indagano i carabinieri. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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