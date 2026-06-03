Un uomo è stato accoltellato in strada a Latina e trasportato d’urgenza in ospedale. Un 28enne è stato fermato con l’accusa di tentato omicidio. L’aggressione si è verificata in un’area pubblica, dove il ferito ha ricevuto assistenza immediata. Le forze dell’ordine hanno identificato e fermato il sospettato poco dopo l’episodio. Le indagini sono in corso per chiarire le dinamiche dell’accaduto.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Un’aggressione culminata con una coltellata e un uomo trasportato d’urgenza in ospedale. È quanto accaduto a Latina, dove i Carabinieri della locale Stazione hanno eseguito un fermo di indiziato di delitto nei confronti di un 28enne di nazionalità romena, residente nel capoluogo pontino e già noto alle forze dell’ordine. L’allarme lanciato dal 118. L’intervento dei militari è scattato intorno alle 22.30 di ieri, dopo una segnalazione arrivata al Numero Unico di Emergenza 112 da parte del personale sanitario del 118, intervenuto in via Don Morosini. Sul posto è stato trovato un uomo riverso a terra con una ferita da arma da taglio nella zona lombare. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Accoltellato in strada a Latina, fermato un 28enne per tentato omicidio

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