Accoltella e rapina una donna a Brescia fermato per tentato omicidio 28enne di Bergamo

Un uomo di 28 anni, residente a Bergamo, è stato arrestato a Brescia con l'accusa di tentato omicidio e rapina aggravata. La vicenda risale a pochi giorni fa, quando ha ferito con un coltello una donna che si opponeva alla richiesta di denaro. La donna è rimasta ferita durante l'aggressione e ora si trova sotto cure mediche. L'uomo è stato fermato poco dopo in seguito alle indagini delle forze dell'ordine.

Brescia. Un uomo di 28 anni residente a Bergamo è stato fermato con le accuse di rapina aggravata e tentato omicidio dopo aver accoltellato una donna che si era opposta alla richiesta di consegnargli del denaro. Il provvedimento è stato eseguito nei giorni scorsi dai carabinieri della Sezione operativa della Compagnia di Brescia, su disposizione della Procura cittadina. L’episodio risale alla notte del 18 aprile, quando una donna thailandese di 42 anni è stata aggredita all’interno della propria abitazione a Brescia. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il 28enne si sarebbe presentato a casa della vittima pretendendo la consegna di denaro contante.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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