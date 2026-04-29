Tentato omicidio e rapina a Brescia | fermato un 28enne residente a Bergamo ferita una donna

Un uomo di 28 anni residente a Bergamo è stato arrestato in relazione a un episodio avvenuto a Brescia il 18 aprile, durante il quale una donna è stata ferita con un'arma da taglio nella sua abitazione. Le forze dell'ordine hanno identificato e fermato il sospettato, che avrebbe agito con l’intento di rapinare circa 800 euro. La donna è stata soccorsa e trasportata in ospedale.

IL CASO. Fermato un 28enne che vive a Bergamo per il tentato omicidio e la rapina avvenuti il 18 aprile a Brescia: avrebbe accoltellato una donna nella sua abitazione per rubare 800 euro. La vittima è ancora ricoverata, mentre l’uomo è accusato anche di resistenza e lesioni a due carabinieri. È stato fermato dai carabinieri il presunto responsabile del tentato omicidio e della rapina avvenuti nella notte del 18 aprile scorso a Brescia. Si tratta di un 28enne marocchino, residente a Bergamo, raggiunto da un provvedimento di fermo disposto dalla Procura della Repubblica di Brescia ed eseguito nella serata del 23 aprile dai militari della Sezione Operativa della Compagnia di Brescia.🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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