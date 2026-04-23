Cantieri del Teatro comunale di Bologna riapertura a San Valentino Intervento per la bellezza della città

Il Teatro Comunale di Bologna prevede di riaprire i cantieri a San Valentino del 2027. L’intervento riguarda lavori destinati a migliorare l’aspetto e le strutture del teatro. La data di riapertura è stata comunicata ufficialmente e si inserisce nel progetto di intervento per la città. Attualmente, i lavori sono in fase di pianificazione e preparazione. La fine dei lavori è prevista per la primavera del 2027.

Bologna, 23 aprile 2026 – Il Teatro Comunale di Bologna ha una data in testa: San Valentino del 2027. Il 14 febbraio del prossimo anno i cittadini potranno così tornare nel luogo iconico del centro. Quel ritorno verso casa che la Sovrintendente Elisabetta Riva e il sindaco Matteo Lepore hanno spiegato, illustrando il cantiere e raccontando il percorso di ristrutturazione di uno dei più importanti spazi culturali di Bologna. Così, il progetto di riqualificazione del Teatro Comunale si amplia da due a tre cantieri grazie al sostegno dei privati. Accanto ai due cantieri già attivi – quello principale, orientato alla riqualificazione urbana di...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Cantieri del Teatro comunale di Bologna, riapertura a San Valentino. “Intervento per la bellezza della città” Notizie correlate Lavori a San Francesco. Il chiostro tra i cantieri strategici della città. Via al maxi interventoIl chiostro di San Francesco entra tra i grandi cantieri che trasformeranno Ascoli, affiancando la riqualificazione di piazza Arringo, già iniziata,... Leggi anche: Il bacio di 100 coppie che entrerà nella storia del Teatro Comunale nel giorno di San Valentino Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Cantiere del Verdi/Verdecchia: Qello non è un teatro, Terni meritava di più; Time Out: festival e concerti dal 21 al 28 aprile; A 17 anni dal terremoto, riapre all’Aquila il Teatro San Filippo ospitato in una chiesa sconsacrata del ‘600; Rigenerazione urbana, 12 cantieri. Dalla Regione arrivano 2,5 milioni. Il consiglio comunale aperto: Teatro Verdi: 60 operai lavorano ogni giorno, il cantiere è al 60%Un gruppetto di cittadini alla seduta richiesta per trattare il contestato progetto. Il punto sull’intervento in corso con i tecnici comunali. E Bandecchi sulle scelte: Quando sono diventato sindaco ... corrieredellumbria.it Il Comunale naviga verso casa: ’Cantiere Itaca’ per un nuovo teatroSovrintendente Elisabetta Riva, il Teatro Comunale di Bologna sta attraversando un viaggio di ritorno verso casa, un po’ come Ulisse. Come nasce il progetto Cantiere Itaca? Dall’idea che il ritorno ... ilrestodelcarlino.it Reso inagibile dal sisma del 2009, e fortemente danneggiato, il Teatro San Filippo è stato oggetto di uno dei cantieri di restauro più impegnativi e complessi nell’Aquila post sisma. Le attività ripartiranno stabilmente alla fine del 2026 - facebook.com facebook