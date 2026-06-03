Accade al cinema d’estate

Dal 4 al 9 giugno si tiene la seconda edizione del Milano Film Fest, con proiezioni in diverse zone della città. Durante la settimana ci saranno anche talk, masterclass ed eventi speciali. La manifestazione, diretta da un attore noto, punta a coinvolgere il pubblico attraverso una serie di appuntamenti distribuiti in vari quartieri. L’obiettivo è far vivere la città attraverso il cinema e le sue diverse forme di espressione.

Dal 4 al 9 giugno è tempo di Milano Film Fest. Seconda edizione (direttore artistico Claudio Santamaria) e ambizioni in crescita per un obiettivo immutato: accendere ogni zona della città con proiezioni, talk, masterclass ed eventi speciali. Oltre 247 appuntamenti tra film, incontri, musica e laboratori che si articolano dal Piccolo all’Anteo, luoghi già deputati allo spettacolo, ma animeranno anche in modo inusuale spazi e arene di quartiere. Aldilà del concorso che premierà miglior film e cortometraggio, quello che differenzia l’appuntamento milanese da altre analoghe manifestazioni estive è, oltre alla ricchezza del cartellone... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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