Svolta al Beky | non solo concerti | Quest’estate sarà da cinema

Da metà giugno, il Beky Bay a Igea Marina torna ad animarsi con una novità: ogni mercoledì sarà dedicato al cinema sulla spiaggia, oltre ai consueti concerti dell’estate. La stagione appena iniziata segna un cambio di programma per il locale, che aveva già annunciato il ritorno degli eventi dopo i periodi di restrizioni. La decisione di proporre serate cinematografiche si inserisce nel calendario di iniziative previste per questa estate, con l’obiettivo di offrire un intrattenimento vario e coinvolgente.

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