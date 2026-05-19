Svolta al Beky | non solo concerti | Quest’estate sarà da cinema
Da metà giugno, il Beky Bay a Igea Marina torna ad animarsi con una novità: ogni mercoledì sarà dedicato al cinema sulla spiaggia, oltre ai consueti concerti dell’estate. La stagione appena iniziata segna un cambio di programma per il locale, che aveva già annunciato il ritorno degli eventi dopo i periodi di restrizioni. La decisione di proporre serate cinematografiche si inserisce nel calendario di iniziative previste per questa estate, con l’obiettivo di offrire un intrattenimento vario e coinvolgente.
"Dal 17 giugno, ogni mercoledì, porteremo il cinema sulla spiaggia". Alex Fabbro sceglie questa immagine per aprire la nuova stagione del Beky Bay, che oggi riaccende luci e palco a Igea Marina. "Un ledwall di 7 metri per 5, la sabbia al posto della platea – spiega il gestore – Una novità che spiega bene come sarà la nostra estate: non solo concerti, ma uno spazio da vivere dalla mattina alla notte". Il cuore resta il palco, ma attorno c’è un’arena che cambia pelle durante la giornata. "Il Beky è tra i pochi spazi davanti al mare che può ospitare eventi di questo livello – sottolinea Fabbro – Dopo le oltre 200mila presenze registrate tra il 2024 e il 2025, l’obiettivo è alzare ancora l’asticella. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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