Abbiamo ripristinato gli esami di quinta Primaria Grande emozione ed è andato tutto bene Vi racconto la nostra esperienza INTERVISTA alla Maestra Rita Bertacchi

Da orizzontescuola.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Gli esami di quinta primaria sono stati ripristinati, con una commissione di esperti incaricata di supervisionarli. La maestra Rita Bertacchi ha riferito che l'esperienza è stata caratterizzata da grande emozione e che tutto è andato bene. La ripresa degli esami ha coinvolto gli studenti e gli insegnanti, segnando un ritorno alle verifiche ufficiali per la classe quinta. La commissione ha organizzato e condotto le prove secondo le nuove modalità stabilite.

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Hanno ripristinato gli esami di quinta primaria costituendo appositamente una commissione di esperti. Ne è seguita una settimana di esami e di prove, proprio come succedeva un tempo, prima che i mitici esami di quinta elementare, fervido ricordo di tanti, rito di iniziazione alle prese con i primi ostacoli dell’esistenza, fossero irrimediabilmente aboliti. Irrimediabilmente fino a un certo punto. Perché due maestre, che rivelano in questa intervista di ritenersi soddisfatte, li hanno reintrodotti. Tutti promossi i 16 alunni della Scuola primaria “Fratelli Tonini” di Pavullo, un comune situato sulle colline modenesi, scuola anche conosciuta come Scuola all’aperto e della quale ci eravamo occupati quando i bambini frequentavano la prima. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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