Abbiamo ripristinato gli esami di quinta Primaria Grande emozione ed è andato tutto bene Vi racconto la nostra esperienza INTERVISTA alla Maestra Rita Bertacchi
Gli esami di quinta primaria sono stati ripristinati, con una commissione di esperti incaricata di supervisionarli. La maestra Rita Bertacchi ha riferito che l'esperienza è stata caratterizzata da grande emozione e che tutto è andato bene. La ripresa degli esami ha coinvolto gli studenti e gli insegnanti, segnando un ritorno alle verifiche ufficiali per la classe quinta. La commissione ha organizzato e condotto le prove secondo le nuove modalità stabilite.
Hanno ripristinato gli esami di quinta primaria costituendo appositamente una commissione di esperti. Ne è seguita una settimana di esami e di prove, proprio come succedeva un tempo, prima che i mitici esami di quinta elementare, fervido ricordo di tanti, rito di iniziazione alle prese con i primi ostacoli dell’esistenza, fossero irrimediabilmente aboliti. Irrimediabilmente fino a un certo punto. Perché due maestre, che rivelano in questa intervista di ritenersi soddisfatte, li hanno reintrodotti. Tutti promossi i 16 alunni della Scuola primaria “Fratelli Tonini” di Pavullo, un comune situato sulle colline modenesi, scuola anche conosciuta come Scuola all’aperto e della quale ci eravamo occupati quando i bambini frequentavano la prima. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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