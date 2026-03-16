Bisseck a tutto tondo | Essere all’Inter è un sogno ed è il posto giusto per me Vi racconto un aneddoto sul mio arrivo e Simone Inzaghi…

Bisseck, centrocampista dell’Inter, ha rilasciato un’intervista a Kicker in cui ha condiviso alcuni dettagli sulla sua esperienza con la maglia nerazzurra. Ha descritto l’arrivo in squadra e ha parlato di un aneddoto legato al suo rapporto con l’allenatore Simone Inzaghi. Ha anche menzionato le difficoltà incontrate finora nel suo percorso con il club.

Inter News 24 LE TOP NEWS DI OGGI SULL’INTER (IN AUDIO) Bisseck, intervistato ai microfoni di Kicker, ha parlato così della sua vita, del passaggio all’Inter e delle difficoltà con la maglia nerazzurra. In una lunga e dettagliata intervista rilasciata al prestigioso quotidiano tedesco Kicker, Yann Bisseck ha analizzato il suo momento magico con la maglia dell’Inter. Il centrale, diventato ormai una certezza nello scacchiere di Cristian Chivu, ha parlato con grande maturità del suo percorso di crescita e dei traguardi che intende raggiungere, sia con il club che con la propria nazionale. Ecco, di seguito, tutte le sue dichiarazioni. Sul ruolo da difensore e la sua versatilità: «Un certo grado di adattabilità non guasta. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Bisseck a tutto tondo: «Essere all’Inter è un sogno ed è il posto giusto per me. Vi racconto un aneddoto sul mio arrivo e Simone Inzaghi…» Articoli correlati De Winter: “Il mio arrivo al Milan? Tutto molto velocemente. Vi racconto …”Koni De Winter, difensore del Milan, ha rilasciato un'intervista al quotidiano 'Tuttosport' oggi in edicola. Leggi anche: Marotta a tutto tondo: «Il nuovo stadio, le idee di Oaktree, il mercato e… il mio metodo. Vi svelo tutto»