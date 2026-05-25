Strage di Modena | Ecco come abbiamo fermato l’aggressore INTERVISTA al Professor Ruccolo dal racconto degli eventi alla lettera dei suoi alunni le diamo tutto il nostro conforto

Un insegnante ha raccontato come è stato fermato l’aggressore durante la sparatoria a Modena sabato pomeriggio. Il professore ha descritto i momenti in cui ha immobilizzato l’uomo con altri colleghi, impedendo ulteriori danni. Gli studenti hanno inviato una lettera di sostegno, esprimendo vicinanza e conforto. La vicenda ha coinvolto più persone, ma non sono stati resi noti dettagli sulle modalità di intervento o sull’identità dell’aggressore.

Caro professore, “abbiamo ricevuto la notizia di quello che è avvenuto a Modena sabato pomeriggio. Le stiamo scrivendo questa lettera per darle tutto il nostro conforto. Non riusciamo a immaginare quello che ha potuto provare in quell’istante, è stato molto sveglio e intuitivo”. È un messaggio molto toccante e davvero terapeutico quello che gli alunni della classe 1S dell’Istituto tecnico economico “Meucci” di Carpi” hanno fatto recapitare al loro insegnante trentasettenne di Economia aziendale, che sabato pomeriggio dell’altra settimana è stato coinvolto suo malgrado nella strage di Modena. I ragazzi, anche se appena quattordicenni, sanno che un trauma del genere non può non lasciare addosso stress impressionanti a carico delle persone che li vivono. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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