Muharemovic Inter i nerazzurri accelerano per il difensore del Sassuolo Ceccarini spiega i dettagli sulla trattativa

I nerazzurri dell’Inter hanno accelerato per assicurarsi il difensore del Sassuolo, con una trattativa che si sta intensificando nelle ultime ore. Il direttore sportivo dei nerazzurri è in contatto con il giocatore e il suo entourage, mentre si conoscano anche le offerte ufficiali. Contestualmente, si parla di un confronto con la Juventus, che segue attentamente la situazione e potrebbe inserirsi nel mercato per il centrale bosniaco, nonostante la presenza di una clausola rescissoria con i bianconeri.

di Lorenzo Vezzaro Muharemovic Inter, il duello di mercato con la Juventus: Marotta in pole per il centrale bosniaco nonostante la clausola bianconera. L’ Inter è pronta a piazzare un colpo importante per la difesa del futuro e il nome in cima alla lista è quello di Tarik Muharemovic. Il difensore centrale, protagonista di un’ottima stagione con la maglia del Sassuolo, è seguito dai nerazzurri ormai da diverso tempo. La dirigenza di Viale Liberazione sembra essere attualmente la squadra più avanti rispetto alla concorrenza per assicurarsi le prestazioni del talento bosniaco, nonostante il forte legame del giocatore con il passato bianconero. Il fattore Juventus e la clausola sulla rivendita.🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Muharemovic Inter, i nerazzurri accelerano per il difensore del Sassuolo. Ceccarini spiega i dettagli sulla trattativa Notizie correlate Muharemovic Inter, i nerazzurri accelerano per il talento del Sassuolo: le ultime da Fabrizio RomanoMercato Inter, Romano parla così dell’interesse del Barcellona per Bastoni: «È un obiettivo per l’estate, ecco i dettagli» Mercato Inter, i... Calciomercato Inter, accelerata per Muharemovic: nerazzurri avanti nella trattativa. Tutti i dettagliCalciomercato Inter, accelerata per Muharemovic: nerazzurri avanti nella trattativa. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: L'Inter ha sopravanzato la Juve per Muharemovic: c'è il sì del difensore, una contropartita nell'affare; Inter, all-in per Muharemovic: il Sassuolo fissa il prezzo, i nerazzurri propongono Mosconi come contropartita; Muharemovic, l’Inter ha rotto gli indugi: c’è il sì del giocatore e la possibile contropartita; L’Inter vuole Muharemovic: nella trattativa con il Sassuolo però c’è il nodo Juve. Muharemovic all’Inter, la rivelazione di Carnevali spiazza Marotta!Muharemovic all'Inter - Occhio alle novità su Muharemovic all'Inter: l'annuncio di Carnevali spiazza i nerazzurri e Marotta! fantamaster.it Muharemovic all’Inter, si lavora ad oltranza: le cifre non spaventanoL'Inter continua a lavorare sul fronte Muharemovic: il difensore bosniaco può arrivare nonostante la richiesta del Sassuolo. spaziointer.it “Occhio all’intrigo Juve-Inter per Muharemovic” La Juve si è mossa per il difensore bosniaco. Ad oggi non è chiaro se l’interesse sia concreto o se si tratti di una mossa strategica, anche alla luce del 50% sulla futura rivendita che spetta ai biancon - facebook.com facebook L’ #Inter alza il pressing ma occhio all’Inghilterra Novità importanti su #Muharemovic x.com