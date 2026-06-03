A19 bloccata domani | 16 km chiusi tra Catania ed Enna per Smart Road
Domani, sull'autostrada A19, saranno chiusi 16 km tra Catania ed Enna per lavori sulla Smart Road. Il traffico sarà deviato su strade alternative, ma non sono stati ancora comunicati i percorsi specifici. La chiusura inizierà alle 7 e si prevede che la carreggiata venga riaperta entro le 19. Le autorità non hanno ancora annunciato eventuali modifiche o proroghe ai tempi di chiusura.
Quale percorso alternativo devi seguire per evitare il blocco totale?. A che ora si prevede la riapertura effettiva della carreggiata?. Dove colpiranno i restringimenti sulla tratta Catania-Siracusa fino a giugno?. Come cambierà la guida sulla A19 grazie alla Smart Road?.? In Breve Chiusura A19 direzione Palermo dalle 9 alle 19 tra km 172,600 e 156,800.. Percorso alternativo tramite SS192 tra svincoli di Gerbini Sferro e Catenanuova.. Restringimenti corsia su A19 Catania-Siracusa tra km 11,500 e 25,142 fino al 26 giugno.. Lavori su Catania-Siracusa attivi dalle 6 alle 18 escludendo festivi e prefestivi.. Chiusura della A19 domani tra Catania e Enna per nuovi sistemi tecnologici. 🔗 Leggi su Ameve.eu
Segui gli aggiornamenti su Catania.
Notizie e thread social correlati
Viaggio di 600 km a 120 km/h: costi a confronto tra diesel ed elettricoUn confronto tra i costi di un viaggio di 600 km con un'auto a gasolio e una elettrica, considerando una velocità di 120 km/h, è stato analizzato in...
Fs Logistix: al via il primo “smart train” tra Milano e CataniaÈ stato avviato il primo treno di FS Logistix dedicato alla sperimentazione delle funzionalità avanzate dello smart train.