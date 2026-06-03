A19 bloccata domani | 16 km chiusi tra Catania ed Enna per Smart Road

Notizia in breve

Domani, sull'autostrada A19, saranno chiusi 16 km tra Catania ed Enna per lavori sulla Smart Road. Il traffico sarà deviato su strade alternative, ma non sono stati ancora comunicati i percorsi specifici. La chiusura inizierà alle 7 e si prevede che la carreggiata venga riaperta entro le 19. Le autorità non hanno ancora annunciato eventuali modifiche o proroghe ai tempi di chiusura.