Viaggio di 600 km a 120 km h | costi a confronto tra diesel ed elettrico

Da gazzetta.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un confronto tra i costi di un viaggio di 600 km con un'auto a gasolio e una elettrica, considerando una velocità di 120 kmh, è stato analizzato in un periodo in cui il prezzo del diesel è elevato. Si sono valutate le spese di carburante e di ricarica, evidenziando le differenze tra i due tipi di alimentazione. L'obiettivo è capire quale soluzione comporti un investimento economico più contenuto per chi deve percorrere lunghe distanze.

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L’aumento del prezzo dei carburanti ha iniziato a ridurre il vantaggio economico del diesel sulle lunghe percorrenze, ma il confronto con l’elettrico cambia sensibilmente in funzione delle tariffe di ricarica utilizzate. Il diesel, inoltre, continua a conservare un discreto vantaggio in termini di accessibilità col crescere delle distanze. Abbiamo fatto una stima sul prezzo finale di un viaggio tra una vettura diesel ed una elettrica, entrambe a listino e votate alle lunghe distanze, con una potenza di 272 Cv. Il calcolo è basato su percorsi di 350, 600 e 800 km in autostrada, ad una media tra 120 e 130 kmh. La vettura a gasolio monta un V6 3. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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