Fs Logistix | al via il primo smart train tra Milano e Catania

È stato avviato il primo treno di FS Logistix dedicato alla sperimentazione delle funzionalità avanzate dello smart train. Il convoglio collega Milano e Catania e rappresenta il primo esempio di esercizio di questa tecnologia. La partenza segna l'inizio di una fase di test per verificare le capacità del sistema in condizioni operative reali. Nessun dettaglio è stato fornito riguardo alle tempistiche o alle modalità della sperimentazione.

Partito il primo treno di FS Logistix per la sperimentazione in esercizio delle funzionalità avanzate dello smart train. Una fase chiave del progetto che mette alla prova, in condizioni operative reali, il sistema di comunicazione wireless tra i sensori installati a bordo dei carri e il macchinista. Il convoglio, gestito da Mercitalia Intermodal in collaborazione con Mercitalia Rail, ha avviato la fase di testing operativo sulla relazione commerciale Milano– Catania Bicocca, segnando un traguardo fondamentale nel percorso di innovazione tecnologica della logistica. “La partenza di questo primo treno demo dimostra la nostra volontà di guidare il cambiamento nel settore,” ha dichiarato Sabrina De Filippis.🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Fs Logistix: al via il primo “smart train” tra Milano e Catania Notizie correlate FS Logistix consolida il corridoio intermodale Duisburg-MilanoFS Logistix, società del Gruppo FS leader del trasporto merci ferroviario in Europa, aumenta la frequenza dei collegamenti intermodali tra Duisburg e... Leggi anche: FS Logistix – Nurminen Logistics: nuovo collegamento di 2500 chilometri tra Italia e Svezia Una raccolta di contenuti Fs Logistix: al via il primo smart train tra Milano e CataniaPartito il primo treno di FS Logistix per la sperimentazione in esercizio delle funzionalità avanzate dello smart train. Una fase chiave del progetto che mette alla prova, in condizioni operative real ... tpi.it FS Logistix: partito primo treno per sperimentare in esercizio funzionalità avanzate dello smart train(FERPRESS) – Roma, 15 APR – Partito il primo treno di FS Logistix per la sperimentazione in esercizio delle funzionalità avanzate dello smart train. ferpress.it