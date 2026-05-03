alla faustina sport e inclusione laus open games al gran finale

Si è conclusa la seconda giornata della 20ª edizione dei Laus Open Games, che si è svolta alla Faustina, con le gare di atletica leggera. La manifestazione, dedicata allo sport e all'inclusione, ha visto protagonisti atleti di diverse età e abilità. La competizione continua con altri eventi programmati nei prossimi giorni, culminando con la cerimonia di chiusura prevista alla fine della manifestazione.

Seconda giornata, ieri, per la 20esima edizione dei Laus Open Games, entrata nel vivo alla Faustina con il programma dell’ atletica leggera. Tra venerdì e sabato si sono susseguite gare e finali che hanno riempito la pista per tutta la giornata, tra sport, partecipazione e un clima di festa che accompagna l’intera manifestazione. Oggi, invece, il gran finale con le ultime prove e le premiazioni conclusive. Nel dettaglio, ieri si sono disputate – tra le altre – le finali dei 3000 metri, dei 100 metri e dei 400 metri, sia maschili che femminili, oltre alle prove di marcia e alle staffette 4x100 e 4x400. Spazio anche alle gare di salto in lungo e in alto, getto del peso e lanci di Vortex e pallina da tennis, a completare un programma fitto e distribuito lungo tutto l’arco della giornata.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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