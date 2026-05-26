Durante la settimana, si sono svolti numerosi eventi sportivi aperti a tutti, con attività che hanno coinvolto adulti e bambini. Sono state organizzate corsi di fitness, tornei di calcio e passeggiate collettive, tutte gratuite. Le iniziative hanno avuto come obiettivo promuovere l’attività fisica, l’inclusione e il divertimento, con partecipanti di diverse età e background. La manifestazione si è svolta in varie location distribuite sul territorio.

La Move Week è un evento europeo annuale pensato per mostrare i benefici di una vita attiva e del praticare su base regolare sport e attività fisica. In questa settimana dedicata allo sport, al benessere e alla partecipazione sociale, l'associazione Mondodisabile.it e Dietro la Notizia di Novate Milanese, hanno organizzato una serie di eventi sportivi e attività aperte a tutti, con l’obiettivo di promuovere inclusione, aggregazione e condivisione attraverso lo sport. L’appuntamento principale sarà sabato 30 maggio, presso CX Milan NoM, che per un’intera giornata si trasformerà in un vero e proprio villaggio dello sport e dell’intrattenimento. Durante l’evento si svolgeranno tornei di basket 3Vs3, tornei di pallavolo 3Vs3, sfide di calcio balilla 2V2. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Move Week: sport, inclusione e divertimento per tutti. Una settimana di eventi sportivi

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