A Soave la mostra Sergio Padovani Croci incomplete
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Soave Impressioni d'Arte: dopo il grande successo del debutto dello scorso anno, il celebre borgo veronese si riconferma anche per il 2026 come centro di riferimento per l'arte con la grande mostra dedicata all'artista visionario Sergio Padovani, uno dei più interessanti e importanti nel panorama. 🔗 Leggi su Veronasera.it
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