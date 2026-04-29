A Soave la mostra Estasi d' Amore

Nel cuore pulsante del borgo medievale, dove la storia respira tra le mura scaligere e il profumo dei vigneti avvolge l’abitato, si accende una nuova luce dedicata alla Bellezza. Il prossimo 1 maggio, alle ore 11, verrà inaugurata presso la Chiesa dei Padri Domenicani la mostra personale di Sofia.🔗 Leggi su Veronasera.it

Notizie correlate

A Soave la mostra “Il Cenacolo – Dalle crepe la luce”Scherzi a Parte, le pagelle: il santino a Samira (5), Bisciglia scapoccia in psichiatria (8), Ermal Meta litiga in pugliese (9) “Il Cenacolo” di...

Il presidente Fontana a Soave ricorda i caduti della battaglia di Nikolajewka: «Memoria insegni valore e amore per la pace»Una giornata dedicata al ricordo e alla riflessione quella vissuta sabato 7 febbraio a Soave, dove il presidente della Camera dei deputati, Lorenzo...

Una raccolta di contenuti

Argomenti più discussi: Vino, prodotti e arte in vetrina. Torna Soave de Gusto; VIDEO | A Soave al via un weekend ricco di appuntamenti; Soave Guitar Festival 2026: il programma e gli ospiti internazionali; Ingegnere napoletano geniale ideatore di Soave rivoluziona l'ascolto della musica classica e vince Next 2026.

Franco Morone. . Al Soave Guitar Festival è stato un momento speciale. Flowers from Ayako è il mio modo per parlare di pace, quando le parole normali non bastano. Grazie per condividere visione ed ascolto" #fingerstyle #acousticguitar #musicforpeace - facebook.com facebook