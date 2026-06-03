A Sieci torna la Grigliata Insieme della Croce Azzurra
Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui
La sezione di Val di Sieci della SMS-PA Croce Azzurra Pontassieve organizza l'evento gastronomico "Grigliata Insieme", un'iniziativa finalizzata alla raccolta fondi per il rinnovo del parco macchine dell'associazione. L'appuntamento si terrà in Piazza Sergio Chiari 5, a Sieci, in un'area dotata. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.
Notizie e thread social correlati
Venticano rinnova il rito della memoria e della comunità: torna la Festività della Santa CroceA Venticano torna la Festività della Santa Croce, un evento che rinnova il rito della memoria e della comunità.
Torna la Sorveglianza Attiva della Croce Rossa ItalianaLa Croce Rossa Italiana, Comitato di Bagni di Lucca, ha annunciato la riattivazione del servizio di Sorveglianza Attiva.