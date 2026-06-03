A Sieci torna la Grigliata Insieme della Croce Azzurra

Da firenzetoday.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

La sezione di Val di Sieci della SMS-PA Croce Azzurra Pontassieve organizza l'evento gastronomico "Grigliata Insieme", un'iniziativa finalizzata alla raccolta fondi per il rinnovo del parco macchine dell'associazione. L'appuntamento si terrà in Piazza Sergio Chiari 5, a Sieci, in un'area dotata. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Venticano rinnova il rito della memoria e della comunità: torna la Festività della Santa CroceA Venticano torna la Festività della Santa Croce, un evento che rinnova il rito della memoria e della comunità.

Torna la Sorveglianza Attiva della Croce Rossa ItalianaLa Croce Rossa Italiana, Comitato di Bagni di Lucca, ha annunciato la riattivazione del servizio di Sorveglianza Attiva.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web