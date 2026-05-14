Torna la Sorveglianza Attiva della Croce Rossa Italiana
La Croce Rossa Italiana, Comitato di Bagni di Lucca, ha annunciato la riattivazione del servizio di Sorveglianza Attiva. Si tratta di un supporto telefonico rivolto alle persone anziane e fragili del territorio, che sarà operativo di nuovo. La ripresa del servizio mira a fornire assistenza diretta a chi ha bisogno di aiuto e di ascolto. La decisione riguarda i residenti che già usufruivano del servizio e chi ne farà richiesta.
Torna la Sorveglianza Attiva. La Croce Rossa Italiana – Comitato di Bagni di Lucca – annuncia la riattivazione del servizio di supporto telefonico dedicato alle persone anziane e fragili del territorio. L’iniziativa ha l’obiettivo di contrastare l’isolamento sociale e offrire un punto di riferimento concreto attraverso chiamate periodiche effettuate da volontari formati, capaci di ascoltare, monitorare il benessere delle persone e intercettare eventuali bisogni, attivando se necessario la rete dei servizi del territorio. Il progetto nasce in sinergia con il Comune di Bagni di Lucca e con i servizi sociali, e si inserisce in un sistema di attenzione e prossimità rivolto alle fasce più vulnerabili della popolazione.🔗 Leggi su Lanazione.it
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