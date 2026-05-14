La Croce Rossa Italiana, Comitato di Bagni di Lucca, ha annunciato la riattivazione del servizio di Sorveglianza Attiva. Si tratta di un supporto telefonico rivolto alle persone anziane e fragili del territorio, che sarà operativo di nuovo. La ripresa del servizio mira a fornire assistenza diretta a chi ha bisogno di aiuto e di ascolto. La decisione riguarda i residenti che già usufruivano del servizio e chi ne farà richiesta.

Torna la Sorveglianza Attiva. La Croce Rossa Italiana – Comitato di Bagni di Lucca – annuncia la riattivazione del servizio di supporto telefonico dedicato alle persone anziane e fragili del territorio. L’iniziativa ha l’obiettivo di contrastare l’isolamento sociale e offrire un punto di riferimento concreto attraverso chiamate periodiche effettuate da volontari formati, capaci di ascoltare, monitorare il benessere delle persone e intercettare eventuali bisogni, attivando se necessario la rete dei servizi del territorio. Il progetto nasce in sinergia con il Comune di Bagni di Lucca e con i servizi sociali, e si inserisce in un sistema di attenzione e prossimità rivolto alle fasce più vulnerabili della popolazione.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Torna la Sorveglianza Attiva della Croce Rossa Italiana

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