A Seriate le minoranze insorgono contro i voli a corto raggio da Orio | Insostenibili e su rotte già servite dai treni

A Seriate, le minoranze hanno protestato contro i voli a corto raggio provenienti dall'aeroporto di Orio al Serio. Secondo le opposizioni, le rotte sono già coperte dai treni e i voli sono considerati insostenibili. La protesta si aggiunge alle contestazioni precedenti, in particolare contro i voli notturni. Nessuna decisione ufficiale è stata comunicata, ma le opposizioni intendono continuare a sollevare il problema.

Dopo la battaglia contro i voli notturni, un altro fronte potrebbe aprirsi tra i comuni dell’intorno aeroportuale e lo scalo di Orio al Serio. La nuova protesta nasce da Seriate, dove i consiglieri di minoranza hanno iniziato ad alzare le barricate contro i nuovi collegamenti a corto raggio che saranno attivati a partire dal mese di giugno dalla compagnia Airidea. Marco Sironi, Anna Piras e Francesco Perini, rappresentanti di Sinistra per un’Altra Seriate e Seriate Bene Comune, hanno infatti presentato al presidente del consiglio comunale un ordine del giorno di “netta contrarietà” rispetto all’operatività del nuovo operatore con base a Genova, che a maggio ha annunciato che collegherà Bergamo con lo stesso capoluogo ligure con frequenza trisettimanale, e con Rimini e Perugia una volta la settimana. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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