Aerei a corto di carburante voli a rischio già ad aprile E in estate ecco le rotte che potrebbero essere tagliate

Da aprile, alcune rotte aeree potrebbero incontrare problemi di carburante a causa della crisi energetica legata al conflitto in Medio Oriente e alla chiusura dello Stretto di Hormuz. Questa situazione potrebbe portare a voli a rischio e a possibili tagli alle rotte durante l’estate. La scarsità di jet fuel ha già generato preoccupazioni tra le compagnie aeree, che monitorano attentamente la situazione.

Se la guerra in Iran dovesse continuare, a rischio i viaggi verso le isole e le zone balneari. In alcuni aeroporti già scattate restrizioni che impongono un tetto di rifornimento per le tratte inferiori alle tre ore Caos e incertezza senza fine. Già da adesso. A causa dell'attuale crisi energetica legata al conflitto in Medio Oriente e alla chiusura dello Stretto di Hormuz, diverse rotte aeree sono considerate a rischio per la carenza di carburante (jet fuel) già da questo mese di aprile. In Italia sono scattate restrizioni in 4 aeroporti (Milano Linate, Bologna, Venezia e Treviso), mentre le compagnie aeree, in caso di carenza prolungata, potrebbero tagliare prioritariamente alcune tipologie di voli. 🔗 Leggi su Parmatoday.it Crisi carburante aerei, con il cherosene scarso voli per l’estate a rischio cancellazioniC’è una data che, in queste settimane, sta circolando con una certa inquietudine tra le compagnie aeree europee: 9 aprile 2026. Guerra in Iran, da aprile carenze di carburante per aerei: “A rischio i voli a lungo a raggio”. Caro biglietti in arrivoLe vacanze e i viaggi di Pasqua potrebbero non essere immuni da ripercussioni legate alla guerra in Iran. Temi più discussi: Aerei a corto di carburante a maggio; Aerei a corto di carburante: ecco i voli e le rotte a rischio per l'estate; Aerei a corto di carburante, le Compagnie costretta a tagliare i voli per l'estate se l'emergenza non rientra; L'ultimo carico di cherosene per l'Europa arriva il 9 aprile: il rischio di voli cancellati quest'estate. Aerei a corto di carburante: ecco i voli e le rotte a rischio per l'estateIl settore del trasporto aereo europeo si trova davanti a una delle sfide più complesse degli ultimi anni. Con l'ultimo carico programmato di cherosene destinato all'Europa ... ilgazzettino.it Aerei a corto di carburante, le Compagnie costretta a tagliare i voli per l'estate se l'emergenza non rientraStretto di Hormuz semi-paralizzato: carenza di jet fuel, greggio oltre i 100 dollari al barile e rischio di rincari: le vacanze del 2026 a un bivio ... lasicilia.it Già sabato la prima avvisaglia di una possibile scarsità di carburante che potrebbe mettere a terra molti aerei in estate. Ecco cosa sapere delle polizze e dei rimborsi. - facebook.com facebook Paolo De Castro: "Aerei, diesel, gas: a maggio problemi seri" x.com