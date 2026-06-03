a scuola di digitale scatta il corso

Il 8 giugno si svolge l’AI Skills Alliance Day, una giornata dedicata alle competenze digitali e all’intelligenza artificiale. L’evento è gratuito e mira a fornire conoscenze pratiche che i partecipanti possono utilizzare subito nel mercato del lavoro. La manifestazione si concentra su sessioni formative che coprono aspetti concreti dell’uso delle tecnologie digitali e dell’intelligenza artificiale.

Una giornata dedicata alle competenze digitali e all’ intelligenza artificiale: è in programma l’8 giugno l’ AI Skills Alliance Day, iniziativa formativa gratuita pensata per offrire competenze concrete e immediatamente spendibili nel mondo del lavoro. L’evento rappresenta un’opportunità accessibile a tutti per approfondire l’utilizzo dell’intelligenza artificiale attraverso moduli pratici e certificati. Tra i principali benefici: contenuti operativi e subito utilizzabili, possibilità di ottenere fino a 5 attestati ufficiali in una sola giornata, rilascio di digital badge Microsoft, valorizzabili anche su LinkedIn. I moduli possono essere seguiti anche singolarmente e in modalità asincrona: non è quindi necessario partecipare all’intera giornata per ottenere una certificazione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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