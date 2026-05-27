Osservatorio Scuola Digitale 2025-2026 | rilevazione aperta su SIDI fino al 30 giugno Novità profilo digitale NOTA

Con la nota del 26 maggio, il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha avviato per l’anno scolastico 2025-2026 la rilevazione dell’Osservatorio Scuola Digitale. La compilazione è disponibile dal 26 maggio al 30 giugno 2026 attraverso il portale SIDI. L’Osservatorio, previsto dall’azione #33 del Piano Nazionale Scuola Digitale, raccoglie informazioni sullo stato di avanzamento didattico, tecnologico e organizzativo delle scuole. I dati servono all’Amministrazione per valutare i risultati raggiunti, seguire l’evoluzione della serie storica e programmare nuovi interventi a supporto della digitalizzazione. Le informazioni inserite dagli istituti saranno pubblicate su Scuola in chiaro, nella sezione “Servizi e attività”. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Il digitale intenzionale: strategie e benessere nella didattica del futuro

Notizie e thread social correlati

Scuola digitale 2022/26, migrazione al cloud: entro il 31 marzo la scadenza, previste proroghe fino a 30 giorni. NOTAIl Ministero dell’Istruzione e del Merito ha diffuso una nota il 26 marzo 2026 che ricorda alle scuole italiane di completare entro il 31 marzo 2026...

Sicurezza digitale nelle scuole, nuovo corso MIM sulla piattaforma SIDI. NotaIl Ministero dell’Istruzione e del Merito ha diffuso una nota il 24 marzo annunciando l'avvio di un nuovo percorso di formazione rivolto al personale...

Osservatorio Scuola Digitale 2025-2026: rilevazione aperta su SIDI fino al 30 giugno. Novità profilo digitale. NOTACon la nota del 26 maggio, il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha avviato per l’anno scolastico 2025-2026 la rilevazione dell’Osservatorio Scuola Digitale. orizzontescuola.it

Osservatorio Carta, Penna & Digitale: Con l'abuso del digitale negli ultimi 10 anni i disturbi dell'apprendimento sono aumentati del 357%Dalla bulimia all'anoressia, dall'autolesionismo agli attacchi di ansia, di panico fino ai tentativi di suicidio: i disturbi di carattere psicologico dei giovani sono in crescita continua ed ... ilsole24ore.com