A scuola di web Scatta il corso Afol

Il 22 aprile partirà un nuovo corso di competenze digitali di livello base organizzato da Afol Monza e Brianza. L'iniziativa si rivolge a persone interessate ad acquisire nozioni fondamentali sul mondo del web e delle tecnologie digitali. La formazione si svolgerà presso la sede di Afol e durerà alcune settimane, con l'obiettivo di fornire strumenti pratici e immediatamente applicabili.

Prende il via il 22 aprile il corso di competenze digitali per il livello base promosso da Afol Monza e Brianza. Quaranta ore che si svolgeranno dalle 9 alle 13 e alcuni pomeriggi dalle 14 alle 16 con frequenza obbligatoria in presenza, nella sede di via Cernuschi 8 a Monza. Competenze di fine corso: utilizzare le tecnologie informatiche per la comunicazione e la ricezione di informazioni. Il corso è gratuito, previa verifica dei requisiti previsti dal programma Gol. Nelle lezioni sono previsti passaggi su descrizione, funzionamento e uso dei computer e smartphone nel quotidiano, le componenti di un computer, i principali sistemi operativi, la descrizione dei software comunemente usati per impiego domestico e di lavoro con particolare riferimento al pacchetto Microsoft Office.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - A scuola di web. Scatta il corso Afol Cane Corso imponente: la dolce metamorfosi che incanta il webUn imponente Cane Corso di nome Arlo ha rubato la scena online mostrando un lato inaspettato della sua personalità proprio nel momento in cui il suo... Centri impiego. Selezione AfolAfol Metropolitana ha indetto una selezione pubblica per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di istruttori dei servizi al lavoro, da inserire...