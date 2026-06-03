In una scuola, un’insegnante ha incoraggiato gli studenti a opporsi alla violenza e ai pregiudizi, sottolineando l’importanza di essere liberi di dire no. Durante l’intervento, ha detto che le donne non sono obbligate a rispondere sempre sì, ma possono anche rispondere forse o no. La frase è stata accompagnata da un richiamo a rispettare le scelte di ciascuno, senza pressioni o condizionamenti.

"Le donne non dicono sempre sì, possono anche dire forse, possono anche dire no", dice Fiorella Mannoia, parafrasando una delle sue canzoni più celebri. "Un rifiuto di una donna non è un insulto alla virilità di un uomo. Quando una donna dice no è no, perché il sesso senza consenso è stupro", aggiunge. La platea che ascolta silenziosa è quella di una scuola media, la "Mauri" di Milano. "Non vi scagliate contro chi è diverso. Aiutate chi rimane indietro, siate liberi. Siete in un momento della vita che ho sempre definito una linea d’ombra. Non siete bambini e non siete adulti. Qui si forma la vostra identità. Siate ribelli. Disobbedite". Si rivolge così l’artista alle ragazze e ai ragazzi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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© Ilgiorno.it - A scuola contro violenza e pregiudizi: "Siate liberi e sappiate dire di no"

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