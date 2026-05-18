Elezioni il candidato sindaco Di Rosa scrive agli agrigentini | Siate liberi dalla paura dai favori dai condizionamenti

Da agrigentonotizie.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A quattro giorni dal voto, il candidato sindaco ha scritto un messaggio agli elettori, invitandoli a essere liberi dalla paura, dai favori e dai condizionamenti. La campagna elettorale si avvicina alla conclusione dopo un periodo caratterizzato da intensità e fatica, con momenti anche complessi. Il candidato ha rivolto le sue parole ai cittadini, ricordando il prossimo appuntamento elettorale. La comunicazione si concentra sull'importanza del voto e sull'invito a partecipare in modo libero e consapevole.

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Cari agrigentini, mancano quattro giorni al voto.Quattro giorni che chiuderanno una campagna elettorale intensa, faticosa, a tratti durissima. ma anche straordinariamente bella.Una campagna vera.Vissuta tra la gente, nei quartieri, nelle piazze, nei mercati, nelle periferie, nei confronti. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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