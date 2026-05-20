Rocca San Casciano | 100 spettatori a serata per la stagione teatrale
A Rocca San Casciano, durante la stagione teatrale, si sono registrati circa 100 spettatori a serata. La manifestazione si svolge nel Teatro Italia, un piccolo teatro del borgo. La gestione artistica della stagione è stata affidata a un team specifico, che ha organizzato le rappresentazioni. La programmazione ha attratto pubblico anche da altri comuni, superando i confini locali. La partecipazione alle serate ha mostrato un incremento rispetto alle edizioni precedenti.
? Punti chiave Come ha fatto un piccolo borgo a superare i confini comunali?. Chi ha guidato la nuova gestione artistica del Teatro Italia?. Quali temi hanno attirato il pubblico della vallata del Montone?. Cosa prevede la direzione artistica per la prossima stagione teatrale?.? In Breve Media di 100 spettatori per i sei appuntamenti della rassegna Risate, lacrime e realtà.. Programmazione ha visto Michela Andreozzi, Enrica Tesio e Andrea Mirò al Teatro Italia.. Pubblico coinvolto proviene da Rocca San Casciano, vallata del Montone e area di Forlì.. Nuova gestione del gruppo Teatro delle Forchette punta ad ampliare l'offerta per la prossima stagione. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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