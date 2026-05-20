Rocca San Casciano | 100 spettatori a serata per la stagione teatrale

A Rocca San Casciano, durante la stagione teatrale, si sono registrati circa 100 spettatori a serata. La manifestazione si svolge nel Teatro Italia, un piccolo teatro del borgo. La gestione artistica della stagione è stata affidata a un team specifico, che ha organizzato le rappresentazioni. La programmazione ha attratto pubblico anche da altri comuni, superando i confini locali. La partecipazione alle serate ha mostrato un incremento rispetto alle edizioni precedenti.

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